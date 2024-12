O West Ham anunciou esta sexta-feira que Oscar Fairs, guarda-redes dos sub-15 do clube londrino, morreu aos 15 anos, vítima de cancro.

O rapaz nascido em 2009 lutava contra um ependimoma, um tumor na cabeça, diagnosticado em agosto de 2023.

Através do ex-jogador e diretor desportivo Mark Noble, o West Ham emitiu o seguinte comunicado:

«Em nome de todos no West Ham United, é com profunda tristeza que confirmo o trágico falecimento do nosso guarda-redes da Academia Sub-15 Oscar Fairs, após a sua corajosa batalha contra o cancro.

Oscar era adorado por todos na Academia - ele não era apenas um grande guarda-redes, ele era um verdadeiro «Hammer» e um jovem fantástico, que fará muita falta a todos os que tiveram o prazer de o conhecer.

Tenho memórias maravilhosas do Oscar a jogar no meu jardim - Lenny e os seus companheiros de equipa amavam-no. Ele era um jovem amigo, feliz, bem-educado, que tinha um futuro brilhante pela frente e é tão inimaginavelmente devastador que ele tenha sido tirado da sua família e amigos nesta idade.

Em sinal de respeito, todos os jogos programados da Academia neste fim de semana foram adiados, incluindo a partida da PL2 Sub-21 desta noite contra o Stoke City.

No devido tempo, o Clube também compartilhará informações sobre os planos de homenagear Oscar, e garantiremos que o seu nome nunca seja esquecido no West Ham United.

Os pensamentos e sinceras condolências de todos no Clube estão com os pais de Oscar, Natalie e Russell, e o seu irmão Harry, e pedimos gentilmente que a privacidade da família seja respeitada neste momento extremamente difícil.

Descansa em paz, bravo Oscar.»