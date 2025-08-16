O jogo de abertura da Premier League entre o Liverpool e o Bournemouth era suposto ter sido uma festa do futebol e de homenagem a Diogo Jota e André Silva. No entanto, o encontro ficou marcado por mais um caso de racismo no futebol.

À passagem dos 30 minutos, o árbitro Adam Smith interrompeu o encontro para falar com os dois treinadores e, depois, com Antoine Semenyo. A razão soube-se pouco depois com um comunicado ouvido nos altifalantes de Anfield: o jogador do Bournemouth tinha acabado de ser vítima de um comentário racista.

O jogo recomeçou pouco depois e Semenyo acabou por dar a melhor resposta possível. O avançado ganês permaneceu em campo, disse um breve «está tudo bem» ao juiz do encontro e acabou por marcar os dois golos do Bournemouth na partida.

No final do jogo, seguiram-se as reações dos treinadores ao que se tinha passado.

«É uma pena que, no primeiro jogo da temporada da Premier League, com duas equipas a fazerem um jogo realmente bom, tenhamos de falar sobre algo que deveria estar no passado, mas não está. É algo que ainda é um grande problema. Antoine manteve a calma no calor do momento. Perguntámos-lhe se ele poderia continuar e ele estava sereno, mas está a perguntar por que é que estas coisas ainda estão a acontecer hoje... É uma pena», disse Iraola antes de Slot também condenar o sucedido.

«É inaceitável em qualquer estádio, especialmente em Anfield», começou por dizer o técnico dos Reds.

«Isto não deveria acontecer, mas infelizmente temos de falar sobre isso. O foco deveria ser o Diogo [Jota] e as homenagens que lhe foram prestadas. Falei com o Antoine após o jogo e disse que o clube fará tudo o que estiver ao seu alcance para encontrar o responsável. É um grande mérito dele isto acontecer e ele conseguir ter um desempenho como este. Ele não é apenas um grande jogador, mas também muito forte mentalmente. Mas isto é inaceitável», atirou.

Antoine Semenyo também reagiu com uma fotografia na rede social Instagam, na qual mostra um comentário com emojis de macacos e uma frase: «Quando vai terminar...».

O Liverpool emitiu, pouco depois do final da partida, um comunicado em que afirma que o clube «condena o racismo e discriminação em todas as formas», afirmando ainda que é algo que «não tem lugar na sociedade nem no futebol».

Os Reds acrescentam que será feita uma investigação policial, algo que a própria Premier League anunciou também num breve comunicado nas redes sociais.

«O incidente em Anfield será agora totalmente investigado. Oferecemos todo o nosso apoio ao jogador e a ambos os clubes. O racismo não tem lugar no nosso desporto, nem em qualquer parte da sociedade. Continuaremos a trabalhar com as partes interessadas e as autoridades para garantir que os nossos estádios são um ambiente inclusivo e acolhedor para todos», escreveu o organismo.

Tonight's match between Liverpool Football Club and AFC Bournemouth was temporarily paused during the first half after a report of discriminatory abuse from the crowd, directed at Bournemouth's Antoine Semenyo. This is in line with the Premier League's on-field… — Premier League Match Centre (@PLMatchCentre) August 15, 2025

O Bournemouth deixou ainda uma mensagem de apoio para o jogador ganês nas redes sociais.

«Um grande jogador, mas acima de tudo, um grande ser humano. Só uma personalidade forte demonstra tanta resiliência nessas circunstâncias. Nós amamos-te e estamos todos contigo, Antoine», escreveram os Cherries.