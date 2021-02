Yan Dhanda, médio do Swansea, está indignado com o Facebook por não ter bloqueado uma pessoa que lhe dirigiu insultos raciais. O jogador inglês, mas de origem asiática, considera que a rede social de Mark Zuckerberg está a fornecer «mais combustível para o ódio».

É apenas mais um jogador vítima de insultos raciais nas redes sociais. O jovem de 22 anos foi perseguido depois da derrota do Swansea diante do Manchester City (1-3), na passada quarta-feira. O assunto foi entregue à polícia de South Wales que abriu uma investigação.

O Facebook, que é proprietário do Instagram, anunciou entretanto que o prevaricador vai ficar temporariamente impedido de enviar mensagens pelo Instagram, mas não vai perder a conta de utilizador.

Entretanto, Yan Dhanda recorreu ao Twitter para denunciar a forma branda como o Facebook lidou com as denúncias deste caso de racismo. «A punição dada ao autor das mensagens acaba por dar mais combustível ao ódio, porque agora eles ficam a saber que não há consequências duras para as suas ações. As mensagens dele foram bloqueadas, mas as consequências das suas ações vão continuar a ser espalhadas na nossa comunidade», denunciou o jogador.

O Swansea também já tinha vindo a público criticar o Facebook por defender que as pessoas que enviam mensagens com insultos racistas não deviam ser banidas, considerando que essas mesmas pessoas deviam ter a «oportunidade de aprender com os próprios erros».

O clube da Premier League, com o apoio da liga inglesa, emitiu, entretanto, um comunicado, manifestando-se «chocado» com a atitude da rede social. «O Swansea City está chocado e surpreso com a indulgência demonstrada pelo Facebook em relação a um de seus usuários que abusou racialmente de um membro da nossa equipa. O nível abominável de abuso que testemunhámos esta semana significa que mais uma vez precisamos de uma ação mais firme das empresas de media social a fim de eliminar esse tipo de comportamento tóxico e apoiamos totalmente a carta aberta da EFL que foi enviada ao Twitter e Facebook à luz de eventos recentes», lê-se no comunicado do Swansea.

O caso de Dhanda é apenas mais um dos muitos casos semelhantes que têm sido denunciados nas últimas semanas, como os que já aconteceram com Marcus Rashford, Axel Tuanzebe, Anthony Martial, Lauren James, Romaine Sawyers e Reece James.

The punishment given to the perpetrator actually gives more fuel for hate as now they know for sure there are no firm consequences to their actions online. His dm's may be restricted but the ramifications of his actions continue to ripple through our community...😤😤 https://t.co/1wmC5zB6GF