O Tottenham abriu um inquérito a Serge Aurier por alegadamente ter voltado a violar as regras do isolamento depois de na terça-feira o internacional pela Costa do Marfim ter publicado uma fotografia no Instagram na qual surgia acompanhado por um barbeiro.

«Estamos a averiguar as circunstâncias e vamos têr em conta o incidente da maneira apropriada», referiu o Tottenham em comunicado.

Recorde-se que os jogadores foram proibidos de terem contacto com pessoas externas às famílias, isto numa altura em que a Liga inglesa está a afinar um protocolo para o regresso à competição e algumas equipas, incluindo o Tottenham esta quarta-feira, estão a voltar gradualmente aos trabalhos.

Em abril, Aurier já tinha dado que falar, quando publicou um outro vídeo no qual surgia a fazer exercícios com o companheiro de equipa Moussa Sissoko e sem cumprir a distância recomendada. Os dois jogadores desculparam-se e fizeram um donativo ao sistema de saúde do Reino Unido. Como não há duas sem três, semanas antes Aurier já tinha sido apanhado a fazer 'jogging' com um amigo.

Também José Mourinho violou o confinamento obrigatório, tendo sido captado a treinar num parque de Londres com jogadores do Tottenham.