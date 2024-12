Os jogadores do West Ham vão homenagear nesta segunda-feira Michail Antonio, futebolista da equipa londrina que sofreu um grave acidente de viação no sábado.

Antes do jogo com o Wolverhampton em casa, os jogadores vão entrar em campo para o aquecimento com camisolas com o nome e o número 9 nas costas, informou o West Ham.

Além disso, vão subir ao relvado para o início do jogo com camisolas com o nome do companheiro de equipa. Essas camisolas vão depois ser assinadas por cada elemento do plantel e leiloadas. O dinheiro arrecadado será entregue ao Serviço Nacional de Saúde (NHS) e à Air Ambulances.

Michail Antonio, que foi operado no domingo a uma fratura de um membro inferior, continua hospitalizado.