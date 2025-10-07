John Stones ponderou terminar a carreira no final da última época
Internacional inglês afirma que ficou emocionalmente esgotado devido às várias lesões que teve
John Stones, defesa-central do Manchester City, confessou que chegou a ponderar pôr fim à carreira na época passada, depois de enfrentar uma série de lesões que o deixaram emocionalmente esgotado.
«A época passada foi muito difícil para mim, ao ponto de pensar em parar. Não queria fazê-lo, mas estava cansado de ser tão profissional, de fazer tudo o que estava ao meu alcance, e ainda assim continuar a lesionar-me sem encontrar respostas. Foi um lugar muito difícil de estar», revelou o jogador em entrevista à BBC Radio 5 Live.
O internacional inglês, de 31 anos, teve de terminar de forma prematura a última temporada devido a problemas recorrentes no pé e nos isquiotibiais. As lesões têm sido uma constante na carreira do defesa, que raramente ultrapassa os 30 jogos por época.
O jogador admite que o desgaste mental foi grande, sobretudo por sentir que fazia tudo bem e, mesmo assim, o corpo não correspondia.
«Chega um ponto em que já não se entende o porquê de acontecer. É ainda mais difícil quando se dedica tanto esforço, quando se é ultra profissional, e mesmo assim algo corre mal. Seria mais fácil aceitar se fosse por negligência, mas quando se faz tudo certo é mentalmente desgastante. Espero nunca mais voltar a esse estado emocional. Não estava a pensar com clareza... embora, no fundo, talvez nunca tivesse chegado a reformar-me de verdade», confessou.
Depois de quase um ano afastado da seleção inglesa, Stones foi convocado para o amigável frente ao País de Gales, em Wembley, esta quinta-feira, e para o jogo de qualificação para o Mundial 2026 frente à Letónia.
Esta temporada, John Stones já participou em seis jogos pelo Manchester City, num total de 428 minutos.