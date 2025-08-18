Após a derrota do Manchester United com o Arsenal, Ruben Amorim saiu em defesa do guarda-redes Altay Bayindir, que ficou mal na «fotografia» na jogada do único golo do jogo.

O treinador dos Red Devils travou uma agitada troca de palavras com um jornalista que o questionou se o veterano Tom Heaton não merecia uma oportunidade, já que, além de muita gente considerar o guardião inglês superior ao turco, esta não era a primeira vez que Altay cometia um erro similar.

«Porquê?! Onde é que ele sofreu um golo igual?!», reagiu Amorim.

«Com o Tottenham na época passada», respondeu um outro jornalista.

«Sem VAR! Sem VAR! Com VAR, era falta. E, depois, o que aconteceu no jogo a seguir? Não contra os Wolves. No jogo a seguir a esse: o Arsenal. Quem defendeu o penálti? Quem foi decisivo no jogo? Antes do penálti! Você não se lembra do jogo, mas eu lembro-me. O Altay esteve inacreditável nesse jogo. Eu tenho tudo em consideração quando escolho um ou outro jogador», disparou com um tom sério e um peso nas palavras poucas vezes visto.

A seguir, outro jornalista questionou se o facto de ter tirado Onana da equipa significa que está à procura de um guarda-redes no mercado. «Eu não tirei o Onana da equipa. E também não tirei os outros dois guarda-redes. Não é tirar o André Onana. É não colocá-lo em jogo sem tempo de treino. E como vocês disseram, o Tom e o Altay fizeram um bom trabalho durante a pré-época. Se estou preocupado com a posição de guarda-redes? Penso que provámos que podemos ganhar qualquer jogo na Premier League, até contra uma grande equipa como o Arsenal. Fomos a melhor equipa em campo.»

Perante a insistência do jornalista, que não desistiu até obter uma resposta concreta sobre os três guarda-redes que tem à disposição, Amorim foi claro: «Estou feliz com os três guarda-redes», disparou, agitando de seguida a cabeça em tom de negação.

Ruben Amorim também não escondeu ter ficado desagradado com a forma como o Arsenal marcou o único golo do jogo. Sem criticar a arbitragem ou considerar abertamente que o lance foi irregular, o técnico do United acabou por dizer que vai procurar fazer o mesmo daqui para a frente... já que, pelos vistos, estas jogadas não são punidas.

«Podem ver o golo. Penso que é permitido fazer muitas coisas nos cantos e nós temos de fazer o mesmo. (...) São as regras. Se é permitido, temos de fazer o mesmo», afirmou, voltando ao tema após ter-lhe sido pedido para clarificar uma afirmação anterior.

«Se estou a dizer que o nosso guarda-redes devia ter agido de outra forma? Não, não! Estou a dizer que ou ele [o guarda-redes] escolhe empurrar o jogador, ou escolhe apanhar a bola nesse momento. E ele escolheu apanhar a bola, mas está a ser empurrado e não pode defender-se. Foi essa a minha perspetiva ao ver a jogada. E, repito, temos de fazer o mesmo!»