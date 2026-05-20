O Wolverhampton já está despromovido ao Championship, mas José Sá e Toti Gomes garantem que o grupo continua focado em terminar a temporada da melhor forma possível. Em declarações à DAZN, os dois portugueses abordaram o momento difícil vivido pelos wolves, que seguem no último lugar da Premier League, com 19 pontos, menos dois do que o penúltimo classificado, o Burnley, quando falta apenas uma jornada.

José Sá admitiu a dureza do cenário, mas assegurou que a equipa quer evitar fechar o campeonato na última posição.

«Como é óbvio, é sempre difícil entrar em campo quando já sabes que vais ser despromovido, mas temos sempre que dar o máximo para acabar bem, pelo menos. Pensar no Mundial, na próxima época, porque isto dá sempre força e claro que também temos a oportunidade de acabar uma posição acima. Não vai mudar nada, mas é sempre importante. É diferente acabar em último ou em penúltimo», afirmou.

O guarda-redes português falou ainda da ligação emocional criada ao longo das últimas cinco temporadas no clube inglês.

«Claro que vou sentir algumas saudades aqui de pessoas do clube também, porque cinco anos não são cinco dias», confessou o guardião convocado para o Campeonato do Mundo de 2026.

Já Toti Gomes destacou a proximidade entre os jogadores portugueses que passaram pelo Wolverhampton nos últimos anos.

«Desde o início que eu tinha chegado cá, sempre fomos muitos portugueses. Agora, como é óbvio, o número reduziu muito e temos sempre tentado estar juntos, sempre que seja Natal ou Páscoa, ou atividades assim, tentamos sempre juntar as famílias e estarmos sempre juntos, agarrar uns aos outros», explicou.

O defesa revelou ainda confiança numa resposta rápida do clube na próxima época.

«Já está tudo a ser tratado e, sem dúvida, o clube vai tentar fazer o possível, tanto no próximo mercado que irá abrir, tanto começar bem a pré-época e fazer um bom campeonato para o próximo ano, para poder trazer o Wolves o mais rápido possível nos grandes palcos, que é principalmente a Premier League», concluiu o central.