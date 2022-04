A mãe do jovem adepto que acusou Cristiano Ronaldo de agressão no final do embate entre o Everton e o Manchester United manifestou-se «chocada» com o pedido de desculpas de Cristiano Ronaldo nas redes sociais e revelou que o filho de 14 anos, Jacob Harding, recusou o convite do internacional português para ir ver um jogo a Old Trafford. Em entrevista ao jornal The Telegraph, a progenitora diz mesmo que o filho não quer voltar a ver CR7.

A entrevista foi feita 24 horas depois do incidente, já depois do pedido público de desculpas de Cristiano Ronaldo, mas depois disso um representante do jogador e do Manchester United já contataram a família. «As desculpas ou falta delas foi o que me deixou ainda mais irritada. Pensei que foi uma falta de educação dizer que pediu desculpa quando não o fez. Ok, meteu uma publicação nas redes sociais…mas devia ter pedido desculpa ao meu filho. Ele teve várias horas para ponderar. Devia ter procurado os nossos contactos... Ser discreto, ter dito que tinha falado connosco», começa por dizer Sarah Kelly na entrevista ao The Telegraph.

A polícia de Merseyside anunciou, entretanto, ainda no sábado que abriu uma investigação à alegada agressão do internacional português. «Se alguém fizesse o que ele fez na rua, era detido e interrogado. Ele próprio é pai, e estou certa de que, se fosse uma pessoa normal, que levasse o filho a um jogo de sábado à tarde, e isso acontecesse, ele também ficaria bastante incomodado e chocado», destaca ainda Sarah Kelly.

A mãe conta ainda que o filho não conseguiu dormir na noite de sábado para domingo, que está ainda muito abalado com tudo o que se passou e que recusou o convite de Cristiano Ronaldo para ir ver um jogo a Old Trafford. «Eu perguntei-lhe: “Gostavas de ir? O Ronaldo disse que podíamos ir ver o United” Ele respondeu: “Não mãe, nunca mais o quero ver”. Isso é preocupante porque o Ronaldo foi um dos motivos que o levou a querer ir ver o jogo do United», contou ainda a mãe do jovem adolescente.