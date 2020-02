Jürgen Klopp assume que não foi fácil digerir a derrota do Liverpool diante do Watford (0-3), mas também defende que a sua equipa tem de saber perder e, por mais difícil que seja, tem de aceitar o inesperado resultado deste sábado diante do penúltimo classificado da Premier League.

«Eles fizeram exatamente o que queriam fazer, nós não. O futebol é assim. A primeira parte foi difícil, muitos ressaltos, muita correria, tivemos muita posse de bola, mas nunca conseguimos a posição certa para cruzar, ou estar no sítio certo para finalizar, contra um adversário muito bem organizado, com uma grande preparação para este jogo», começou por destacar o treinador alemão no final do jogo.

O Liverpool vinha de uma série de 44 triunfos consecutivos e acabou por cair diante de um adversário que estava no fundo da classificação. «Temos de aceitar, não é fácil, mas é a prova que não fomos suficientemente bons. É sempre muito complicado, mas depois temos de aceitar. Durante o jogo tens de lutar. Estávamos a perder por 3-0, mas continuámos a tentar, não aconteceu nenhuma situação parva em que alguém fica frustrado e tenta pontapear outra pessoa», acrescentou.

A finalizar, o treinador alemão insistiu no fair-play. «Se ganhas é bom, se perdes, tens de tentar fazê-lo da forma correta e fazê-lo como homens», insistiu.