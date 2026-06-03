Harry Kane é a nova celebridade presente no museu Madame Tussauds.

O famoso museu londrino, que conta com representações em cera de inúmeras celebridades, homenageou o avançado inglês do Bayern Munique e tornou-o na mais recente adição à exposição.

Depois de o museu ter criado algum suspense em volta da nova figura de cera que seria adicionada, através de uma publicação nas redes sociais, foi a vez de Harry Kane ir visitar-se ao Madame Tussauds.

«Londres é um lugar especial para mim, vivi aqui praticamente toda a minha vida. Por isso, é a cidade perfeita para ter a minha primeira figura. Ver o resultado final foi um momento especial; os olhos são tão realistas... E até se lembraram da fita na minha aliança, que beijo para celebrar quando marco um golo. É como olhar-me ao espelho!», comentou o internacional inglês.

Harry Kane esteve presente na inauguração e tirou algumas fotografias para recordar o momento.