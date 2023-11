Afastado dos relvados desde agosto devido a uma lesão, Kevin De Bruyne, médio do Manchester City, esteve presente no Grande Prémio de Abu Dhabi de Fórmula 1, e, em declarações à Sky Sports, confirmou que espera estar de volta no início de 2024.

«A recuperação está a correr bem, está a melhorar. Ainda falta um pouco, mas vou conseguir e espero estar de volta pouco depois do Ano Novo, se tudo correr bem», referiu o médio belga.

Questionado acerca do gosto pela Fórmula 1, Kevin De Bruyne afirmou ser um «grande fã» do desporto e que o seu apoio é para o campeão mundial, Max Verstappen.