Jürgen Klopp considera que Luis Díaz encaixou que nem uma luva no Liverpool. O treinador alemão, em entrevista à Sky Sports, explica que o extremo colombiano foi contratado com essa perspetiva, uma vez que teria de fazer apenas o que já fazia no FC Porto, mas acaba por assumir que ficou surpreendido com o rendimento do colombiano desde o primeiro minuto.

Klopp começa por dizer que não é «adepto» de recorrer ao mercado de inverno, mas neste caso defende que a opção foi acertada. «Não podes esperar milagres imediatos com este tipo de jogadores. Mas ele não está muito longe de ser isso mesmo», começa por dizer.

O Liverpool, normalmente, vai ao mercado procurar «qualidade», mas depois os jogadores passam por um período de adaptação ao clube e à forma de jogar da equipa. No caso de Díaz, foi possível saltar este último período.

«Com o Luis, o que foi mesmo especial foi que, mal o vimos, percebemos que ele ia encaixar imediatamente. Normalmente isso é difícil, mas no caso dele não, porque ele não precisou de mudar, é por isso que temos aqui um rapaz cheio de confiança», explicou o treinador.

Luis Díaz chegou a Anfield e só teve de continuar a fazer o que já fazia o FC Porto. «Ele estava num grande momento com o FC Porto, estava a jogar bem pela Colômbia e chegou aqui cheio de confiança. O que nós procurámos fazer foi que ele não perdesse isso», prosseguiu Klopp.

A equipa de Anfield procura reforços em equipas que joguem num estilo parecido com o do Liverpool, como o Southampton de Mauricio Pochettino e mais recentemente no Leipzig. «Ficou claro desde o primeiro dia em que o vimos que ele era um tipo de jogador que poderia entrar na equipa de imediato, num nível específico, se ele tivesse a mentalidade certa para isso», referiu Klopp.

Em termos de futebol, Luis Díaz adaptou-se instantaneamente, mas em relação à comunicação não foi tão fácil. «Isso varia de jogador para jogador, mas com o Luis, por razões óbvias, há um problema de língua comigo. Eu não falo espanhol e ele não fala inglês. Ele está a aprender. Eu não estou, portanto vamos ter de esperar até ao inglês dele melhorar», comentou.

Há pormenores que Klopp quer trabalhar na próxima pré-temporada com Luis Díaz, mas por agora não é preciso mexer muito. O Liverpool está na luta por títulos e o treinador alemão quer apenas aproveitar o bom momento do colombiano, com a certeza que este é apenas o início da história de Díaz no Liverpool. «Ainda não aconteceu nada. Sim, o começo foi muito bom, mas ele é um projeto a longo prazo para nós e nós temos um projeto a longo prazo para ele. Ainda há muito para mostrar», destacou ainda o treinador alemão.