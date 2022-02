Luis Díaz foi pela primeira vez titular pelo Liverpool, sendo aposta de início de Jürgen Klopp na vitória dos reds sobre o Leicester para a Premier League.

No final do jogo, resolvido com um bis de Diogo Jota, o treinador do Liverpool deixou elogios à capacidade de adaptação do ex-jogador do FC Porto. «O desempenho dele foi uma surpresa para mim. Mas foi exatamente aquilo que pareceu no treino. Ele viu jogos nossos e mostrámos-lhe muitas situações, mas em vez de lhe darmos muita informação deixámo-lo simplesmente jogar. ez uma exibição muito boa e teve alguns momentos excecionais», disse Klopp na flash interview.

Este resultado permitiu ao Liverpool reduzir para nove os pontos de atraso para o líder Manchester City, que tem mais um jogo. O treinador alemão foi prudente sobre o assunto, até porque o atraso para a equipa de Guardiola é considerável. «Não me parece que eles já estejam a sentir o nosso cheiro.»