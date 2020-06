Apesar de ter apenas 21 anos, Trent Alexander-Arnold é já um dos jogadores mais carismáticos do Liverpool e uma voz que todos aprenderam a respeitar e que muitos veem como o futuro capitão do clube.

Com os reds muito perto de se sagrarem campeões, Arnold concedeu uma entrevista à BBC, na qual elogia a mudança de mentalidade imposta por Jurgen Klopp, técnico alemão que já conduziu o clube à conquista da Liga dos Campeões.

«Todos têm de respeitar aquilo que ele conseguiu. Klopp mudou todo o clube, transformou céticos em crentes e conseguiu fazer com que todos pensem da mesma forma, acreditem no mesmo e tenham os mesmos sonhos», começou por dizer.

«Ele conseguiu envolver todo o clube. Mesmo sem ser da cidade ou do país, provocou um clique no clube. E fê-lo com todos: adeptos, staff e jogadores», continuou.

Por isso mesmo, o jovem jogador inglês não tem dúvidas: «Klopp vai ser sempre especial para o Liverpool».