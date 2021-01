Depois de um arranque de temporada nos lugares cimeiros a Liga inglesa, o Chelsea perdeu gás após o Natal e somou este domingo o terceiro jogo sem ganhar para a Liga inglesa.

Os Blues caíram para fora dos lugares de acesso à Liga Europa (estão agora no oitavo lugar) e Frank Lampard é agora o treinador do Chelsea com pior rácio de pontos por jogo na Liga inglesa desde que o multimilionário russo Roman Abramovich adquiriu o clube em 2003.

São 1,67 pontos por jogo nas 55 partidas comandadas: pior do que o registo de André Villas-Boas, até agora o pior, que não foi além de uma média de 1,70 pontos por partida em 27 jornadas ao leme dos londrinos em 2011/12.

José Mourinho, o treinador com mais jogos (212) pelo Chelsea desde 2003, é o segundo técnico com melhor média de pontos: 2,19, apenas atrás de Abram Grant.