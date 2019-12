O Manchester United goleou o Newcastle nesta quinta-feira por 4-1, depois de ter estado a perder.

A jogar em Od Trafford, a equipa de Solskjaer contou com a inspiração de Anthony Martial, jogador francês que parece estar a querer voltar às exibições que fizeram os red devils pagar uma fortuna ao Mónaco.

O francês foi o autor do golo do empate, sete minutos depois de Longstaff ter dado vantagem aos magpies, aos 17m.

A reviravolta chegou aos 36 com um golaço de Greenwood e ao intervalo já o resultado marcava 3-1, graças a Rashford, que marcou o 11.º golo da época na Premier League, garantindo que esta já é a melhor de sempre em termos pessoais.

Na segunda parte, Martial aproveitou um mau atraso da defesa do Newcastle e fechou o marcado com muita classe, a picar a bola por cima do guarda-redes adversário. O jogador de 24 anos esteve perto do hat-trick, mas a verdade é que o resultado não voltou a sofrer alterações.

Com esta vitória, o Man. Utd sobe provisoriamente ao sétimo lugar, com 28 pontos, descolando do Newcastle, com quem partilhava a classificação.