É um momento para ver e rever. Fatawu encheu este sábado o pé, para um golaço, no triunfo do Leicester no terreno do Charlton.

O esquerdino que o Sporting foi buscar ao Gana, celebrou o grande golo com um festejo muito próprio, numa espécie de dança curiosa.

Foi a segunda vitória do Leicester em três jornadas da II Liga Inglesa.