Inglaterra
Há 26 min
Lembras-te, Sporting? Que golaço (e que belo festejo)!
Fatawu encheu o pé em triunfo do Leicester
Fatawu encheu o pé em triunfo do Leicester
É um momento para ver e rever. Fatawu encheu este sábado o pé, para um golaço, no triunfo do Leicester no terreno do Charlton.
O esquerdino que o Sporting foi buscar ao Gana, celebrou o grande golo com um festejo muito próprio, numa espécie de dança curiosa.
Foi a segunda vitória do Leicester em três jornadas da II Liga Inglesa.
Que golaço de Fatawu 👏#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #Championship #Charlton #Leicester pic.twitter.com/VDu13yXzmy— sport tv (@sporttvportugal) August 23, 2025
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS