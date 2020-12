Diogo Jota sofreu um toque no jogo frente ao Midtjylland, a meio da semana para a Liga dos Campeões, e é baixa para o encontro de domingo com o Fulham, em Craven Cottage.

De acordo com a imprensa britânica, não é conhecida a verdadeira extensão do problema do internacioonal português e o Liverpool teme que a paragem seja prolongada.

O plantel dos 'Reds' sofreu várias lesões neste início de época, com baixas como Van Dijk, Joe Gomez ou Alexander-Arnold, que entretanto já regressou.

Para já, ainda não é conhecida a extensão da lesão do avançado contratado aos Wolves, que irá conhecer-se após exames complementares.

Diogo Jota já apontou nove golos em 17 jogos oficiais pelo Liverpool.