A liga inglesa revelou esta quinta-feira que um quarto dos jogadores profissionais do país não foram e nem têm a intenção de vir a ser vacinados, numa altura em que o país passa por uma nova vaga da pandemia do novo coronavirus com surtos em vários clubes que, só na última semana, já ditaram o adiamento de quatro jogos da Premier League.

Em comunicado, a liga inglesa (EFL) fez as contas aos 72 clubes que jogam nos primeiros quatro escalões e chegou à conclusão que 75 por cento já foi ou tenciona ser vacinado. Entre estes, 59 por cento já receberam duas doses, enquanto os restantes 16 por cento aguarda para ser chamado para a segunda dose.

Em relação à Premier League, os últimos dados, de meados de outubro, dizem que 81 por cento dos jogadores já receberam, pelo menos, uma dose, enquanto 68 por cento já foram duplamente vacinados.

Números significativos, numa altura em que a Grã-Bretanha registou um número recorde de 88.376 novos casos só esta quinta-feira e em que a nova variante Ómicron está a crescer a olhos vistos no país.