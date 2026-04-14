Gary Lineker, antigo internacional inglês e influente comentador, afirmou estar desconfiado dos métodos de treino singulares de Mikel Arteta e que têm dado que falar nos últimos tempos.

«O Arsenal está a lutar contra si próprio. (...) A queda o Arteta para métodos de treino, arrisco-me a dizer, embaraçosos e para testar coisas, como os jogadores andarem com canetas e porem vídeos do TikTok em ecrãs gigantes durante o treino, fazem-me pensar que estão a fazer coisas de forma diferente. Não façam coisas diferentes! Quando se está em contenção não se mudam coisas. Só é preciso ter calma. É isso que se faz sempre», afirmou no podcast «The Rest Is Football».

Para Lineker, esses métodos bizarros arrastam atenções para o Arsenal, o que não é positivo para a equipa de Mikel Arteta, que está na luta pela Champions e pela conquista da primeira Premier League em mais de 20 anos, pelo que só precisa de tranquilidade e não de focos de distração. «Se fizerem algo diferente, façam-no em casa [discretamente]. Mantenham-se em silêncio. Certifiquem-se de que ninguém está a gravar», aconselhou.

O ex-futebolista considerou que a quebra de rendimento registada pelo Arsenal nos últimos tempos - perdeu no último fim de semana em casa com o Bournemouth e permitiu a aproximação do Manchester City - agrava ainda mais a situação. «Se isto acontecesse com eles a ganhar, ninguém diria nada, mas o problema é quando se chama a atenção e não se ganha», apontou.

O Arsenal, que defronta o Sporting nesta quarta-feira para a 2.ª mão dos quartos de final da Champions, lidera a Premier League com seis pontos de vantagem sobre o Manchester City, mas também mais um jogo realizado. As duas equipas defrontam-se no próximo fim de semana para o campeonato.