O Liverpool recuou e anunciou que já não avançar com um lay-off para os seus funcionários anunciado há poucos dias. O clube Anfield foi alvo de criticas de vários setores da sociedade inglesa por estar a recorrer a dinheiro do erário público para combater os efeitos da crise provocada pela pandemia da covid-19.

Numa carta dirigida aos adeptos, o diretor-executivo Peter Moore explica o volte-face. «Estou convencido que chegámos à conclusão errada na semana passada ao anunciarmos que tínhamos a intenção de recorrer ao lay-off do nosso staff devido à suspensão da Premier League e lamentamos isso», começa por destacar o dirigente.

Peter Moore garante que o objetivo do clube passava por proteger os empregos dos respetivos funcionários, mas garante que a direção vai encontrar outra forma de alcançar a mesma meta. «As nossas intenções eram, e ainda são, dar à força de trabalho a melhor proteção possível. Estamos empenhados em encontrar alternativas que nos permitam manter a atividade enquanto não regressam os jogos», refere o dirigente.

Peter Moore esclarece ainda que, apesar de tudo, situação financeira do Liverpool não é propriamente saudável. «Em nome do espírito da transparência temos de ser claros. Apesar de nos encontrarmos numa posição privilegiada em termos financeiros, perdemos todas as fontes de receita. Não somos diferentes aos outros sectores da sociedade e olhamos para o futuro com preocupação e incerteza», destacou ainda Peter Moore.