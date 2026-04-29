O Liverpool informou que a lesão muscular contraída por Mohamed Salah não é grave e que o avançado egípcio ainda vai regressar a tempo de ajudar os Reds na reta final da época.

Sem no entanto revelar o tempo de paragem, o emblema da cidade dos Beatles garante que Salah ainda terá direito a uma despedida do clube dentro de campo.

O Liverpool vai realizar mais quatro jogos até ao fim da época: Manchester United, a 3 de maio, o Chelsea (9), o Aston Villa (17) e o Brentford (24).