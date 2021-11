Steven Gerrard está a dois dias de estrear-se no comando técnico do Aston Villa, mas já há quem pense no regresso a Anfield, agendado para dia 11 de dezembro.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Brighton, o novo técnico dos villans ‘fintou’ a questão dessa partida frente ao Liverpool e quis falar apenas do novo clube.

«Em relação ao Liverpool, outra vez, acho que esta conferência de imprensa não pode ser sobre outro clube que não o Aston Villa. Temos de mostrar respeito pelos nossos adeptos», começou por dizer, citado pela Sky Sports.

«Acho que toda a gente no mundo sabe o que o Liverpool significa para mim, mas o meu foco está no Aston Villa. Já disse que estou totalmente focado no Aston Villa, prometo isso aos adeptos», acrescentou.

Depois, sim, Gerrard falou sobre a chegada ao Villa: «Primeiro, e antes que mais nada, é um momento de grande orgulho para mim, é uma grande honra ser treinador deste clube.?

«Apesar de os últimos sete/dez dias terem passado extremamente rápido, têm sido dias muito felizes para mim por causa do regresso à Premier League e para estar mais perto da minha família, esses foram os dois maiores fatores para eu ter vindo para o Aston Villa», acrescentou o antigo técnico do Rangers, ele que quer colocar o Villa de regresso às competições europeias.