Kevin Keegan, de 75 anos, revelou padecer de um cancro em estádio quatro, a fase mais avançada. O antigo futebolista e treinador britânico, campeão da Europa em 1997 e vencedor da Bola de Ouro em 1978 e 1979, explicou o contexto.

«Tive um acidente automóvel e fui submetido a uma operação. E descobriram um cancro. Um médico disse-me que um novo tratamento tinha uma grande taxa de sucesso. Perguntei-lhe qual e respondeu-me 33 por cento.»

Em fevereiro, a família já tinha tornado público que Kevin Keegan padecia da doença. É um dos nomes mais carismáticos do Liverpool, que representou entre 1971 e 1977, com mais de 300 jogos.

O currículo conta com campeonato inglês (1973, 1976 e 1977), Taça dos Campeões Europeus (1977) e Taça UEFA (1973 e 1976). A conquista de duas Bolas de Ouro aconteceu quando representava o Hamburgo. A carreira enquanto avançado também contou com épocas por Southampton e Newcastle, tendo encerrado o percurso na Malásia, em 1985.

Enquanto treinador do Fulham, Keegan chegou a orientar Inglaterra, mas sem sucesso no Europeu de 2000. Além disso, também orientou Newcastle e Manchester City, interrompendo o percurso em 2009.