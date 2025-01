As condições meteorológicas adversas continuam a ameaçar a realização do Liverpool-Manchester United a poucas horas do clássico do futebol inglês.

Em comunicado, a equipa anfitriã informou que a indicação é para que haja jogo, mas que ainda ao final desta manhã manhã terá lugar uma reunião para avaliar o estado do tempo e o estado das vias de comunicação de acesso a Anfield - presença de gelo nas estradas, por exemplo - e que poderão impedir que muitos adeptos marquem presença no estádio.

Por volta do meio dia é expectável que seja tomada uma decisão final, isto apesar de as condições ao princípio da manhã - pouca queda de neve - serem favoráveis. Ainda assim, o estado do tempo pode vir a mudar, pelo que foi adiada uma deliberação após uma primeira análise às 09h00.

O Liverpool-Manchester United está marcado para as 16h30 e a equipa de Ruben Amorim tem viagem prevista para o princípio da tarde.

Anfield estava assim ao princípio da manhã: