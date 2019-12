O Liverpool recuperou o defesa central Nathaniel Phillips que estava emprestado aos alemães do Estugarda, da segunda divisão alemã, até ao final da corrente época.

A decisão dos responsáveis do Liverpool foi determinada pela onda de lesões que assolou vários jogadores do setor defensivo, nomeadamente, os centrais Joel Matip e Dejan Lovren, internacionais pelos Camarões e pela Croácia, respetivamente, além do brasileiro Fabinho, médio defensivo.

Philips, de 22 anos, reintegrará, assim, o plantel do Liverpool em janeiro e já poderá ser utilizado pelo treinador Jürgen Klopp - que conta apenas com Virgil Van Dijk e Joe Gomez para o eixo da defesa - na terceira eliminatória da Taça de Inglaterra, frente ao Everton, a 5 de janeiro.

