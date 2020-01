O Liverpool anunciou um acordo milionário com a Nike, válido a partir da época 2020/21, quebrando a ligação com a New Balance (NB), a atual fornecedora de equipamentos do campeão europeu, que já anunciou, em outubro passado, que vai contestar a quebra de contrato em tribunal.

A empresa norte-americana alega que o acordo com o clube de Anfiled incluía uma renovação automática do contrato que expira em maio caso a NB igualasse as melhores propostas de outros rivais, tendo em conta que a proposta da Nike, válida para os próximos cinco anos, rondará as 30 milhões de libras por temporada [mais de 35 milhões de euros].

No entanto, o Liverpool alega que a NB não conseguiu igualar a proposta da Nike no que diz respeito ao marketing e à distribuição dos produtos associados ao clube, tendo já conseguido uma primeira vitória em tribunal nesse sentido.

«Os nossos equipamentos icónicos é uma parte da nossa história e identidade. Damos as boas-vindas à Nike à família do Liverpool como nosso fornecedor oficial de equipamentos e esperamos que sejam um sócio credível do clube, tanto em casa como a nível global, numa altura em que estamos a expandir a nossa base de adeptos», destaca o comunicado do Liverpool.