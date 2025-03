O Liverpool anunciou que vai reatar a sua relação com a marca de equipamentos alemã Adidas já a partir da próxima temporada, em substituição da marca norte-americana Nike que vestiu a equipa de Anfield nas últimas temporadas.

Será a terceira vez na história que o Liverpool e a Adidas formam uma parceria, depois de um primeiro período de 1985 a 1996 e um segundo de 2006 a 20012.

A marca alemã já confirmou o acordo com o Liverpool que entrará em vigor a partir de 1 de agosto de 2025, válido para cinco temporadas, e que, segundo a imprensa inglesa, irá render ao clube um valor a rondar os 60 milhões por ano.

«Toda a gente no clube está extremamente feliz por voltarmos a receber a Adidas na família Liverpool. Tivemos um sucesso fantástico juntos no passado e criámos os equipamentos mais emblemáticos de todos os tempos», destacou Billy Hogam, diretor geral do clube em comunicado.

A Adidas vai, assim, suceder à Nike que, por sua vez, tinha sucedido à New Balance em 2020.

Liverpool Football Club and adidas have agreed a new multi-year partnership that will see the sportswear giant once again become the club's official kit partner from 1st August 2025 🔴