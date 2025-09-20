Liverpool vence Everton e mantém percurso cem por cento vitorioso
O dérbi de Meyserside trouxe sofrimento para o campeão, perante um Everton (com Beto a titular) que acreditou até ao fim
O Liverpool venceu o Everton por 2-1, no dérbi de Merseyside. Foi a quinta vitória em cinco jogos do campeão na Liga Inglesa, que lhe permite manter a liderança isolada, com no mínimo três pontos de vantagem sobre o Arsenal.
Parece que foi só boas notícias, não é? Mas não. Os adeptos do Liverpool que encheram Anfield Road nunca imaginaram, aliás, que o jogo frente ao maior rival terminasse com tanto sofrimetnos.
Sobretudo porque o Liverpool entrou no jogo muito forte e à meia hora já vencia por 2-0. Primeiro, logo aos 10 minutos, Salah tocou por cima da defesa para Gravenberch abrir o marcador.
Depois, aos 29 minutos, foi Gravenberch a assistir, também com um toque por cima, para o francês Etikité fazer o segundo do Liverpool.
O médio neerlandês, de 23 anos, afirmava-se asasim como a figura da partida, com um golo e uma assistência.
O Liverpool parecia embalado para uma grande vitória, mas na segunda parte tudo mudou. O Everton reduziu aos 58 minutos, numa jogada começada por Grealish e que Gueye finalizou.
A partir daí, o jogo ficou louco. Com o português Beto na frente de ataque, o Everton tentou até ao fim chegar ao empate e por várias vezes assustou o campeão inglês, que também podia ter marcado.
O resultado, porém, não se alterou e o Liverpool festejou mais um triunfo.