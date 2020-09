A amostra ainda é curta, mas o Liverpool-Leeds, duelo entre campeões da Premier League e do Championship, respetivamente, arrisca-se a ser recordado por muito tempo como o melhor jogo desta edição da Premier League.

A equipa de Jürgen Klopp esteve quatro vezes em vantagem e por três o Leeds, com o português Hélder Costa a titular e em bom plano, conseguiu chegar à igualdade.

O jogo só ficou resolvido aos 88 minutos, quando Mohamed Salah assinou o hat-trick na conversão de uma grande penalidade a castigar falta do ex-Benfica Rodrigo Moreno sobre Fabinho, médio brasileiro que chegou a pertencer aos quadros do Rio Ave.

A história de um autêntico hino ao futebol começou a ser escrita aos 4 minutos. O central alemão Koch cortou a bola com a mão e Salah fez o 1-0 para os reds da marca dos onze metros.

Só que as 12 minutos, já depois de Hélder Costa ter visto um golo ser-lhe anulado, Harrison apontou um golaço após driblar Alexander-Arnold e Gómez.

Ao minuto 20, Van Dijk foi à área contrária recolocar o Liverpool na frente, mas à passagem da meia-hora o central holandês ficaria mal na fotografia num lance raro: em vez de jogar pelo seguro e cortar uma bola, tentou tocar para um companheiro e entregou de bandeja o 2-2 a Bamford.

Os reds voltaram a reagir com eficácia e Mohamed Salah só precisou de três minutos para recolocar a equipa da casa na frente o marcador pela terceira vez, num remate fortíssimo no interior da área do Peacocks.

Aos 67 minutos, Klich empatou a passe de Hélder Costa e o resultado manteve-se até aos instantes finais, altura em que Rodrigo Moreno, lançado em jogo na segunda parte, derrubou Fabinho na área e Salah sentenciou o jogo, permitindo ao campeão arrancar a Liga inglesa com uma vitória.

Também este sábado, o Crystal Palae bateu o Southampton por 1-0, com um golo de Wilfried Zaha aos 13 minutos.