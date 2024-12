Harry Maguire revelou este domingo que teve «conversas muito positivas» relativamente à renovação de contrato com o Manchester United.

Com o vínculo a terminar no final desta temporada, com um ano de opção, o experiente defesa destacou o «desenvolvimento» das negociações.

«Até ao momento todos os sinais são positivos e as conversas que tenho têm sido realmente positivas. Ainda tenho este ano para jogar, com uma opção de mais um ano nas mãos do clube», disse à imprensa inglesa.

Por fim, o internacional inglês comentou a vitória no dérbi de Manchester, por 2-1.

«Foi uma ótima exibição. Vir aqui (estádio do Man. City) e ter 50/50 de posse de bola, ter a mesma quantidade de remates que eles… não tem sido assim nos últimos anos, então é uma melhoria. Mas ainda há um longo caminho a percorrer», concluiu.

Desde a chegada de Rúben Amorim a Old Trafford, o defesa de 31 anos jogou quatro vezes, tendo sido titular na visita ao Manchester City. Nos dois primeiros jogos com Amorim no comando, Maguire encontrava-se lesionado.