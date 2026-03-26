Harry Maguire abordou a passagem de Ruben Amorim pelo Manchester United e não escondeu a admiração pelo técnico, apesar de admitir que o projeto não resultou.

«Não tenho muito de negativo a dizer sobre o Ruben. Gosto muito dele, acho que tem grandes ideias. As ideias simplesmente não funcionaram no Manchester United. Acredito que vai ter uma carreira incrível», afirmou em entrevista ao Daily Mail.

O internacional inglês, agora mais influente com Michael Carrick no comando técnico, considerou que a mudança tática foi determinante para a melhoria da equipa.

«A formação teve impacto porque os resultados antes não eram suficientemente bons. Quando jogas com três centrais há sempre dúvidas se consegues jogar numa linha de quatro. Eu prefiro claramente uma defesa a quatro, sinto que posso ser mais agressivo», explicou.

Maguire assumiu ainda a quota-parte de responsabilidade do plantel no insucesso do antigo treinador.

«Também nós, jogadores, temos de assumir muita responsabilidade. Simplesmente não encaixou», concluiu.