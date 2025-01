A equipa de trabalho criada pelo Manchester United para avaliar opções para o futuro do clube apresentou nesta sexta-feira um relatório sobre uma eventual remodelação de Old Trafford ou a construção de um novo estádio e o impacto na reconversão da área envolvente do recinto do histórico clube inglês.

A remodelação de Old Trafford permitiria aumentar a capacidade do estádio para dos 74 mil atuais para 87 mil espectadores, enquanto uma nova arena poderia alcançar uma capacidade máxima de 100 mil espectadores. Estas duas opções estão em cima da mesa e a direção do Man United deverá tomar uma decisão até ao verão deste ano.

O grupo de trabalhou inquiriu mais de 50 mil adeptos da equipa treinada por Ruben Amorim, sendo que mais de 90 por cento pretende, pelo menos, melhorias substanciais em Old Trafford, 52 por cento é a favor de um novo estádio, 31 quer uma remodelação do atual recinto e 17 por cento tem dúvidas.

A equipa de trabalho considerou ainda que a construção de um novo estádio teria um efeito catalizador para o desenvolvimento de toda a zona industrial de Trafford Park, que poderia proporcionar um adicional de 7,3 mil milhões de libras (€8,3M) para a economia britânica e criar mais de 90 mil oportunidades de emprego.