O Manchester City impugnou a lei aprovada em novembro passado pela maioria dos clubes da Premier League para impedirem aquilo que consideravam ser uma forma de concorrência desleal.

O novo regulamento foi aprovado para evitar que os clubes lucrassem com acordos comerciais ou patrocínios de empresas associadas às entidades proprietárias, como acontece, por exemplo, com o Manchester City. Dessa forma, os clubes poderiam inflacionar receitas de forma a contornar, caso precisassem, as normas do fair play financeiro.

Segundo a BBC Sport, os clubes da Premier League tomaram conhecimento da contestação do Man City nesta quinta-feira através de uma carta que lhes foi enviada por Richard Masters, CEO da competição. «A Premier League mantém a forte convicção de que as alterações aprovadas em novembro são legais e que as regras APT (Associated Party Transaction) cumprem todos os requisitos da lei da concorrência. (...) As regras mantém-se em funcionamento e os clubes continuam obrigados a cumpri-las», pode ler-se na missiva.

Além de Manchester City, Newcastle, Nottingham Forest e Aston Villa opuseram-se aos regulamentos que foram aprovados pelos restantes 16 clubes da Premier League.

Recorde-se que o Manchester City aguarda o desfecho de um mega-processo no qual está acusado de mais 100 infrações das regras financeiras da Premier League.