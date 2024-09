O Manchester United apresentou um prejuízo de 113,2 milhões de libras (cerca de 134 milhões de euros) na última temporada.

As elevadas perdas só não foram maiores porque os Red Devils apresentaram também receitas recorde em 2023/24: 661,8 milhões de libras (€785M), boa parte referente a direitos televisivos e receitas de matchday.

«Estamos a trabalhar no sentido de uma maior sustentabilidade financeira e de fazer alterações para tornar as nossas operações mais eficientes», referiu Omar Berrada, CEO do Man United, num comunicado.