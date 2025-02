Depois da decisão de cortar 250 postos de trabalho no outono e outros 200 mais recentemente, Sir Jim Ratcliffe decidiu fazer mais cortes no Manchester United.

Segundo o jornal inglês The Guardian, o multimilionário que detém uma participação minoritária nos Red Devils (menos de 30 por cento) decidiu fechar o refeitório dos funcionários em Old Trafford. Os almoços, até agora gratuitos, serão substituídos por fruta, noticia o mesmo jornal.

Mas as medidas drásticas não se ficam por aqui. Em Carrington, centro de treinos da equipa de Ruben Amorim, o acesso gratuito aos almoços será exclusivo dos futebolistas. O restante staff terá de contentar-se com sopa e pão.

Nos últimos três anos, o Manchester United acumulou prejuízos na ordem dos 300 milhões de libras (cerca de 362 milhões de euros).

Ratcliffe, que detém 27,7 por cento das ações do Man United, injetou só no ano passado perto de 300 milhões de euros no clube para fazer face a graves problemas de tesouraria.

Paralelamente à falta de saúde financeira do Manchester United e a um polémico corte do patrocínio da seleção da Nova Zelândia de râguebi (os All Blacks), Sir Jim Ratcliffe também tem lidado com problemas no Grupo Ineos. As dívidas do império do homem mais rico do Reino Unido rondam os 12 mil milhões de euros e as agências Fitch e Moody's baixaram o rating devido à elevada probabilidade de que sejam pagas em mais tempo do que o que era expectável, não só devido ao facto de o Grupo INEOS faturar anualmente cinco a seis vezes menos do que isso, mas também porque a invasão da Rússia à Ucrânia enfraqueceu a indústria química na Europa.