A menos de uma semana da final da Liga Europa, diante do Tottenham, o Manchester United somou a 18.ª derrota na Premier League, ao perder em Londres com o Chelsea por 1-0.

Com Bruno Fernandes no onze - saiu aos 81 minutos - a equipa de Ruben Amorim introduziu a bola na baliza dos Blues aos 16 minutos, mas o golo foi anulado pelo VAR devido a fora de jogo milimétrico de Harry Maguire.

Do lado do Chelsea, Pedro Neto também alinhou de início e cumpriu todo o jogo que sorriu aos londrinos graças a um golo solitário de Cucurella aos 71 minutos, através de um cabeceamento poderoso a dar sequência a uma sublime assistência de Reece James.

Também nesta sexta-feira, num outro jogo entre antípodas da classificação, o Aston Villa bateu em casa o Tottenham por 2-0, com golos de Konsa e Kamara, ambos na segunda parte.

Com este resultado, o Aston Villa segue, tal como o Chelsea, na luta titânica por um lugar na Champions no próximo ano: ambas as equipas têm 66 pontos, mas com vantagem para os Blues, que têm melhor diferença de golos e estão, à condição (Man City, com 65, ainda vai jogar), no 4.º lugar.

Manchester United e Tottenham defrontam-se na próxima quarta-feira na final da Liga Europa em Bilbau. Quem vencer, garante a Liga dos Campeões numa época para esquecer a nível interno para as duas equipas, que estão, respetivamente, no 16.º e 17.º lugares do campeonato inglês.