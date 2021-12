Ralf Rangnick já recebeu o visto de trabalho para poder exercer funções como treinador internino do Manchester United, confirmou o clube da Premier League

No entanto, o técnico alemão ainda não vai estar no banco no jogo desta quinta-feira com o Arsenal, no qual Cristiano Ronaldo e companhia serão ainda orientados por Michael Carrick.

Ralf Rangnick já irá comparecer, nesta sexta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Crystal Palace (domingo), no qual vai estrear-se no banco dos red devils.