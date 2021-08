O Manchester United bateu neste domingo um recorde com quase 20 anos, mas não saiu com razões para sorrir do terreno do Southampton, onde empatou 1-1.

A equipa de Bruno Fernandes somou o 27.º jogo consecutivo sem perder fora de casa na Premier League, tal como o Arsenal conseguiu em 2003-2004, mas perde os primeiros pontos no campeonato.

A equipa da casa chegou à vantagem graças a uma infelicidade de Fred, aos 30m, quando o brasileiro desviou para a própria baliza.

Na segunda parte, após uma excelente jogada coletiva, com Bruno Fernandes na jogada, o United empatou por Mason Greenwood, mas já não conseguiu a reviravolta.

O Manchester United chegou assim aos quatro pontos, enquanto o Southampton, depois de perder na ronda inaugural, somou o primeiro ponto na Premier League.