O Manchester City decidiu baixar os preços dos bilhetes para os jogos a realizar no Ettihad Stadium, na próxima temporada. O ingresso mais caro passa a custar 60 libras (70 euros).

A decisão surge na sequência de conversas tidas entre os responsáveis do clube e o City Matters Group, órgão que representa os adeptos do emblema da cidade de Manchester.

Para adultos, os preços passam a variar entre as 30 e as 60 libras (35 e 70 euros), para menores de 18 anos entre as 15 e as 30 libras (17,5 e 35 euros) e para pessoas entre os 18 e 21 anos, maiores de 65 anos e portadoras de deficiência entre as 22,5 e as 45 libras (26 e 50 euros). O passe de época mantém o preço atual.

O Manchester City compromete-se ainda a não aumentar a tabela de preços durante a temporada.

Following continued consultation with City Matters and ahead of next week’s @PremierLeague fixture announcement, we wish to provide fans with information about Cityzens Matchday Member ticket prices for the 2025/26 season ⤵️ — Manchester City (@ManCity) June 13, 2025

Dando como o exemplo os jogos mais importantes, como o dérbi da cidade com o United, a redução nos ingressos mais baratos é de 43 por cento, e nos mais caros é de 22 por cento.

Na última edição da Premier League, o Ettihad registou uma média superior a 53 mil espectadores por jogo, o que equivale a uma taxa de ocupação de 97,4 por cento.