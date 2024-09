O Manchester City confirmou esta quarta-feira que Rodri sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito na partida frente ao Arsenal, no fim de semana.

«O médio viajou para Espanha para consultar um especialista, depois dos testes iniciais em Manchester. A avaliação prossegue para determinar a extensão total da lesão e o prognóstico esperado», lê-se, na nota.

A imprensa internacional, refira-se, já tinha avançado este cenário para Rodri, que deve assim falhar o que resta da época.

O Manchester City, recorde-se, é adversário do Sporting na Liga dos Campeões.

