O Manchester City publicou esta segunda-feira um longo comunicado a declarar vitória sobre um longo contencioso com a Premier League, relacionada com acordos de patrocínio, depois de um tribunal ter considerado que a liga inglesa abusou «da posição dominante» que tem sobre o futebol inglês.

«O tribunal considerou que as regras impostas são estruturalmente injustas e que a Premier League foi especificamente injusta na forma como aplicou as mesmas regras ao clube», escreve o Manchester City.

Um processo que começou depois da Premier League ter cancelado acordos de patrocínio do Manchester City que envolviam acionistas do próprio clube. O City considera, agora, que venceu a primeira batalha, neste diferendo e a imprensa inglesa avança a possibilidade dos citizens virem a exigir uma pesada indemnização à liga inglesa.

O tribunal considera que os patrocínios atribuídos por acionistas do clube não deveriam ter sido excluídos e que as multas impostas ao clube, em fevereiro passado, não deveriam ter sido aplicadas. Neste processo arbitral, clubes como o Chelsea, Newcastle e Everton, apresentaram-se como testemunhas abonatórias do Manchester City.

Este processo não está relacionado com outro megaprocesso em que a comissão disciplinar da Premier League levantou 115 acusações contra o Manchester City por, alegadamente, não ter respeitado o regulamento financeiro da liga inglesa, com alguns casos a reportarem ao ano de 2009.