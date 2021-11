O Manchester City venceu este domingo o surpreendente West Ham, no Ettihad Stadium, por 2-1, num jogo que ficou marcado pelo forte nevão que caiu e deixou o relvado completamente coberto de branco.

Pep Guardiola apostou nos três portugueses de início, sendo que Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva cumpriram os noventa minutos. Bernado inclusivamente ainda fez um golo, aos 92 minutos, mas foi anulado por fora de jogo. Este não foi o único golo anulado ao City, de resto, já que aos 17 minutos também um tento de Mahrez foi invalidado após consulta do VAR, também por fora de jogo.

A vitória da formação de Manchester, de resto, nunca esteve em causa. Depois de ter ameaçado duas ou três vezes, a formação de Pep Guardiola abriu o marcador aos 32 minutos, por Gundogan, após assistência de Mahrez.

Ainda antes do intervalo, o mesmo Mahrez atirou ao poste. Na segunda parte, o City continuou a ter a posse de bola e a dominar a partida, até que aos 90 minutos Fernandinho recebe um passe de Gundogan e atira para o segundo golo.

Depois aconteceu o tal golo anulado a Bernardo Silva, que muito revoltou Pep Guardiola, e logo a seguir Manuel Lanzini marcou para o West Ham, num remate de fora da área, naquele que foi o melhor momento do jogo.

Com este resultado, o Manchester City igualou o Chelsea no primeiro lugar, mas com mais um jogo, enquanto o West Ham mantém a quarta posição em igualdade com o Arsenal.

Nos outros jogos da tarde, o Leicester, sem o lesionado Ricardo Pereira, bateu o Watford por 4-2, com golos de Maddison (16 minutos), um bis de Vardy (34 e 42 minutos, ambos após assistência de Maddison) e Lookman (68 minutos), enquanto Joshua King (30) e Dennis (61 minutos) maracaram para o Watford.

O Leicester subiu assim ao oitavo lugar da Liga Inglesa, em igualdade com o Brighton.