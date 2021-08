Quatro portugueses em campo, 5-0 no marcador. O campeão Manchester City deu uma valente 'bofetada' no Arsenal, neste sábado, ao golear os londrinos com mão cheia de golos.

Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva foram titulares nos citizens, com Cedric Soares do outro lado - Nuno Tavares foi suplente não utilizado - e desde muito cedo se começou a perceber o destino do encontro.

Aos 12 minutos, já havia 2-0 para o ManCity, com golos de Gundogan e Ferran Torres. Qundo Granit Xhaka foi expulso aos 35 minutos, a vida do Arsenal ficou ainda mais complicada. A lógica e o jogo diziam que o City ia marcar mais. Assim foi, com o 3-0 a chegar aos 43 minutos por Gabriel Jesus.

No segundo tempo, Rodri fez o quarto aos 53 minutos e Ferran Torres bisou para deixar o marcador em claros 5-0 e pôr o Arsenal...no último lugar da Premier League com zero pontos.