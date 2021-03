Poucas horas depois do Manchester City anunciar que Kun Aguero vai deixar o clube no final da corrente temporada, o presidente do clube, Khaldoon Al Mubarak, anunciou que o clube já encomendou uma estátua para homenagear o goleador argentino que representou o clube nos últimos dez anos.

«A contribuição de Sergio para o Manchester City nos últimos dez anos não pode ser subestimada. A sua lenda ficará gravada de forma indelével na memória de todos os que amam o clube e, talvez, até daqueles que simplesmente amam o futebol», destacou o presidente do clube onde alinham os portugueses Ruben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva.

Ainda assim, de acordo com as declarações do presidente do City, reproduzidas no site oficial do clube, «ainda não é o momento para palavras e discursos de despedida», visto que «ainda há muito a fazer e, de preferência, com a contribuição de Aguero nos jogos que faltam».

Apesar de tudo, Khaldoon Al Mubarak surpreendeu ao anunciar que Aguero, de 33 anos, terá uma estátua no estádio do clube, garantindo que o jogador terá uma «despedida adequada» quando a temporada chegar ao fim. «Tenho o grande prazer de anunciar que vamos contratar um artista para criar uma estátua de Sergio para morar no Etihad Stadium ao lado das de Vincent [Kompany] e David [Silva], que estão em construção», terminou.

Entretanto, Aguero também recorreu às redes sociais para dar conta de um «final de ciclo». «Tenho uma grande sensação de satisfação e orgulho por ter representado o Manchester City ao longo de dez temporadas, o que é pouco comum para um profissional nos dias que correm e com a idade que tenho», começou por escrever o internacional argentino.

Aguero recorda depois a chegada ao clube, em 2011, numa altura em que o Manchester City estava em «reconstrução», até à atualidade, em que coloca a equipa de Pep Guardiola como uma das mais cotadas a nível mundial. «A tarefa de manter o clube nesta posição privilegiada vai ficar na mão de outros. Quanto a mim, vou continuar a dar o máximo no que falta da época para conquistar mais títulos e dar novas alegrias aos adeptos», destacou ainda.

Aguero representou o Atlético de Madrid ao longo de cinco épocas (2006-2011), após chegar proveniente dos argentinos do Independiente, mas foi no City onde jogou mais tempo, contabilizando, até ao momento, 257 golos em 384 encontros.

Durante a década ao serviço do emblema de Manchester, o avançado argentino ficou na história do clube, quando apontou o golo que deu o primeiro título de campeão, em 2011/2012, já em período de descontos, frente ao Queens Park Rangers.

Pelo City, conquistou ainda quarto Ligas inglesas, cinco Taças da Liga, uma Taça de Inglaterra e três Supertaças de Inglaterra.