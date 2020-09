O Manchester City apurou-se para os quartos de final da Taça da Liga inglesa, ao vencer fora o Burnley por 3-0.

Raheem Sterlin bisou com golos aos 35 e 49 minutos, enquanto Ferrán Torres, avançado espanhol de 20 anos contratado neste defeso ao Valência, faturou ao minuto 65 e estreou-se a marcar com a nova camisola.

Recuperado de lesão, Bernardo Silva cumpriu os primeiros minutos na nova época pelos citizens, ao ser lançado por Pep Guardiola aos 64 minutos.

Também esta quarta-feira, e antes do jogo do City, o Newcastle afastou o modesto Newport County no desempate por penáltis. Os magpies estiveram a perder por 1-0 até aos 87 minutos, altura em que Jonjo Shelvey anulou a desvantagem que durava desde o minuto 5 (Tristan Abrahams).