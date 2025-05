Muitos adeptos do Manchester United estão indignados com a política do clube em relação à venda dos bilhetes para a final da Liga Europa frente ao Tottenham, marcada para 21 de maio, para o Estádio San Mamés, e muitos pretendem viajar para Bilbau, na próxima semana, mesmo sem bilhete para o grande jogo da temporada da equipa de Ruben Amorim.

O Manchester Evening News dá o exemplo do adepto Tot Barling que, esta época, prescindiu do bilhete de época para acompanhar a equipa nos jogos fora da Liga Europa e, agora, não consegue ter acesso aos bilhetes para a final.

O San Mamés tem capacidade para mais de 53 mil adeptos, mas a UEFA reservou apenas pouco mais e 29 mil ingressos para os dois clubes ingleses, mais precisamente 14,770 para cada um. Poucos ingressos para a avalanche de pedidos para o decisivo jogo.

O Manchester United decidiu privilegiar os adeptos mais fiéis, detentores de bilhetes de época que tenham tido uma presença assídua em Old Trafford ao longo da temporada, mas não contemplou o caso de Tot Barling. Este adepto fervoroso do United abdicou do bilhete de temporada e das férias do verão para acompanhar a equipa em todos os jogos fora para a Liga Europa e chegou a acumular um total de 14 créditos que o colocam entre o top de 200 ou 300 adeptos com mais créditos nos jogos fora, mas como não tem bilhete de época, não tem acesso ao apetecido bilhete para a final.

«Tive de abdicar do meu bilhete de época há uns tempos, quando fui demitido, sei que as pessoas vão dizer que ir aos jogos europeus fora de casa não é barato, mas não podia pagar um bilhete para a temporada e tentei compensar com as minhas férias de verão. Fui a todos os jogos europeus fora de casa e, às vezes, a minha esposa foi comigo», começa por contar.

Barling procurava viagens acessíveis e acabou por estar presente em todos os jogos do United, incluindo uma deslocação ao Estádio do Dragão e outra a Bilbau, o palco da final, na meia-final com o Athletic. «Fui conseguindo bilhetes baratos, foi assim que acabei com 14 créditos. Fui a todos os jogos europeus fora de casa nesta temporada, mas, claro, como não tenho bilhete de temporada, nem tive a possibilidade de me inscrever para os bilhetes da final», acrescenta.

Barling ficou ainda mais indignado com a notícia que a direção do United ia levar 200 funcionários do clube à final de Bilbau. «Porque não oferecer esses bilhetes aos adeptos mais fiéis?», referiu ainda.