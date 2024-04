O Manchester United anunciou a saída de John Murtough, diretor desportivo dos Red Devils.

Murtough estava no clube desde 2013 e desde então desempenhou vários cargos no clube. Em 2021 assumiu o cargo que ocupava atualmente.

Segundo a imprensa inglesa, a saída de Murtough está relacionada com a nova estratégia traçada para o futebol do Man United após a chegada de Sir Jim Ratcliffe, novo co-proprietário do emblema de Old Trafford.

Segundo a Sky Sports, Dan Ashworth, diretor desportivo do Newcastle, será o sucessor de John Murtough.