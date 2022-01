Os maus resultados do Manchester United na Premier League provocaram uma mudança na estrutura do clube com Richard Arnold, antigo diretor do grupo, a substituir Ed Woodward no cargo de diretor executivo já a partir de 1 de fevereiro.

Joel Grazer, um dos proprietários e vice-presidente do clube, explicou a opção por Richard Arnold, começando por agradecer a Ed Woodward que está há dezasseis anos no clube, os últimos nove como diretor executivo. «Acreditamos que o Richard e a sua liderança abram uma nova fase no crescimento do clube, com ambiciosos planos de investimento em Old Trafford, um reforço na nossa relação com os adeptos e que conduza a equipa para o mais importante objetivo – vencer no campo», referiu.

Richard Arnold, por seu lado, agradeceu a oportunidade. «É uma honra ter a oportunidade de servir este grande clube e os seus adeptos. Estou determinado em retribuir essa honra da melhor maneira que puder», destacou.